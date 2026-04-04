Truffa: ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri Un 59enne arrestato a Castel Volturno

Prosegue l’attività di controllo e repressione dei reati da parte dell’arma nel casertano. I militari del reparto territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria, intervenendo a Castel Volturno.

I carabinieri hanno rintracciato un 59enne, domiciliato in zona, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti pendeva un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale ripristino della misura detentiva, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Bergamo.

Il destinatario del provvedimento era stato riconosciuto colpevole del reato di truffa commessa nella provincia di Bergamo nel 2018, e condannato a una pena complessiva di due anni e sei mesi di reclusione.

A seguito degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno proceduto al suo arresto, dando immediata esecuzione al dispositivo.

Ultimate le formalità di rito, il 59enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’autorità giudiziaria, prontamente informata dell’avvenuta esecuzione.