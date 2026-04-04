Donna in gravidanza colpita a calci e pugni dal marito: denunciato La vittima del brutale gesto di violenza è in ospedale. Attivato il codice rosso

Terrore nel casertano a San Cipriano d’Aversa, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa per una lite in ambito familiare.

I militari dell’arma hanno raggiunto un’abitazione del centro cittadino, dove era stata segnalata una violenta discussione tra coniugi.

All’arrivo sul posto, la situazione è apparsa subito delicata: una donna, in stato di gravidanza e in presenza della figlia minore, ha riferito di essere stata aggredita dal marito al culmine di un diverbio scaturito per futili motivi.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, la vittima sarebbe stata colpita con schiaffi e pugni. Nonostante l’accaduto, la donna ha dichiarato di non voler formalizzare querela nei confronti del coniuge che, al momento, è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Considerate le condizioni della stessa, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno. I sanitari hanno disposto il ricovero in codice verde: le condizioni non destano preoccupazione, ma resta alta l’attenzione sul piano assistenziale.

In applicazione della normativa vigente in materia di violenza domestica e di genere, i carabinieri hanno immediatamente attivato la procedura del “Codice Rosso”, avviando tutte le misure previste per la tutela della vittima. La vicenda è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria, che è stata prontamente informata dagli operanti.

Proseguono gli accertamenti per definire con esattezza la dinamica dei fatti e valutare eventuali ulteriori provvedimenti. Un episodio che riaccende l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dell’emersione dei fenomeni di violenza domestica, anche quando le vittime esitano a denunciare.