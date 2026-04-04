Costringe dipendente centro massaggi a compiere prestazioni sessuali con clienti Nei guai l'amministratrice della struttura denunciata per sfruttamento della prostituzione

I carabinieri della compagnia di Caserta hanno intensificato la loro presenza con un servizio coordinato a largo raggio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa.

Un’azione capillare, che ha interessato diversi comuni dell’area e che si è tradotta in arresti, denunce e controlli mirati, a tutela della sicurezza pubblica.

L’operazione, pianificata per prevenire e reprimere fenomeni criminosi tipici dei periodi di maggiore afflusso e mobilità, ha visto impegnati numerosi militari sul campo, con posti di blocco, verifiche su strada e accertamenti presso attività commerciali.

Nel corso delle attività, i carabinieri hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Un 52enne, residente nel casertano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione per il reato di evasione: dovrà scontare un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

Stessa sorte per un altro uomo, un 51enne, destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare: a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni impostegli, è stato trasferito dalla detenzione domiciliare alla custodia in carcere, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

L’intensificazione dei controlli alla circolazione stradale ha portato al deferimento in stato di libertà di diversi soggetti. Tra questi, un giovane che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici, e un altro conducente risultato positivo all’alcol test.

Non sono mancati interventi legati ad altri reati: un operaio, con precedenti, è stato denunciato per aver sottratto un motoveicolo sottoposto a confisca, mentre un lavoratore è stato segnalato per furto all’interno del supermercato presso cui era impiegato. La merce sottratta, per un valore di circa 160 euro, è stata recuperata e restituita.

Particolarmente rilevante l’attività ispettiva condotta dai carabinieri della stazione di San Nicola la Strada, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta.

Nel mirino un centro massaggi, dove sono emerse gravi irregolarità. L’amministratrice della struttura è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione: secondo quanto accertato, avrebbe costretto una dipendente a compiere prestazioni sessuali con i clienti, traendone profitto economico.

A suo carico sono state inoltre elevate sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e impiego di manodopera irregolare. Le irregolarità riscontrate, dalla mancata redazione del documento di valutazione dei rischi all’assenza di formazione per i lavoratori, hanno portato alla sospensione immediata dell’attività e al sequestro penale del locale.

Il servizio straordinario ha restituito un quadro significativo dell’attività svolta:

123 persone identificate, 65 veicoli controllati, 1 persona segnalata alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, 21 violazioni al codice della strada contestate.

La particolare attività svolta si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione, che vede l’arma dei carabinieri impegnata quotidianamente nel presidio del territorio. Un impegno che, in occasione delle festività, si traduce in una presenza ancora più visibile e incisiva, con l’obiettivo di garantire serenità e sicurezza ai cittadini.

Le autorità giudiziarie e amministrative sono state puntualmente informate dagli organi operanti, mentre proseguono le attività di monitoraggio su tutto il territorio della provincia. Un segnale chiaro: la legalità non va in vacanza.