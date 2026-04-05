Pasqua di sangue a Castel Volturno: accoltellato un giovane Sarebbe stato colpito con diversi fendenti

Violenza e terrore hanno squarciato la tranquillità della sera di Pasqua sul lungomare Domizio. L'allarme è scattato nella frazione di Ischitella, nel territorio del Comune di Castel Volturno, dove un giovane è rimasto vittima di una brutale aggressione.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in fase di accertamento da parte degli inquirenti, la vittima sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate in circostanze ancora da chiarire.

I contorni dell'episodio sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute tempestivamente sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Il giovane, fortunatamente, non verserebbe in gravi condizioni.

Le indagini sono in corso per identificare l'autore o gli autori del gesto, ricostruire l'esatta dinamica del fatto e stabilire il movente della violenta aggressione.