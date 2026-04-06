Casapulla, 18enne muore a Pasquetta durante il pranzo con gli amici Shock durante la brace. Christian muore a 18 anni. Disposta l'autopsia

Una giornata che doveva essere all'insegna della spensieratezza si è trasformata in un dramma per la comunità di Casapulla, nel Casertano. Christian Raucci, un giovane di soli 18 anni, è deceduto improvvisamente mentre si preparava a festeggiare la Pasquetta con il suo gruppo di amici. Il tragico evento si è consumato nella zona dei garage di un complesso residenziale situato nella parte nuova della città, a ridosso dell'autostrada A1. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di ragazzi si era riunito per il tradizionale pranzo all'aperto e Christian era impegnato nelle operazioni di accensione della brace.

Senza alcun preavviso, il diciottenne si è accasciato al suolo, perdendo i sensi davanti agli occhi increduli dei coetanei. Nonostante la rapidità dei soccorsi allertati dagli amici, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il cuore di Christian aveva già smesso di battere.

Le indagini e l'autopsia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi di rito. In pochi minuti la zona si è riempita di familiari, amici e residenti, richiamati dalle sirene e dalle grida disperate. Scene di dolore profondo hanno segnato il parco. Sul luogo anche i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Per fare piena luce sulle cause di una morte così prematura e inspiegabile, l'autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo. Il magistrato di turno ha già disposto il trasferimento della salma presso l'istituto di medicina legale per l'esame autoptico. L'autopsia sarà fondamentale per stabilire se il decesso sia stato causato da un malore fatale congenito o se vi siano stati altri fattori esterni determinanti.

La notizia della scomparsa di Christian Raucci ha fatto rapidamente il giro del web e dei social network. Chi conosceva Christian lo descrive come un ragazzo solare, la cui vita è stata spezzata nel fiore degli anni durante quello che doveva essere un momento di pura convivialità. Al momento non è stata ancora comunicata la data dei funerali, che restano in attesa del rilascio della salma dopo i test autoptici. La comunità si stringe attorno alla famiglia Raucci in questo momento di incommensurabile dolore.