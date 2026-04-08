Violenta lite tra connazionali a Castel Volturno: denunciato 35enne ghanese L'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio

A Castel Volturno, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno deferito in stato di libertà un 35enne di nazionalità ghanese, irregolare sul territorio dello Stato, per inottemperanza al decreto di espulsione a suo carico.

L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una segnalazione riguardante un cittadino extracomunitario vittima di aggressione e rapina. Giunti sul posto, unitamente al personale del 118, i Carabinieri hanno identificato l’uomo, il quale ha riferito di essere stato aggredito da alcuni connazionali che lo avrebbero colpito con la cassa di uno stereo, sottraendogli con la forza la somma di 25 euro.

Dopo essere stato medicato sul posto dal personale sanitario, il 35enne ha rifiutato il trasporto presso il presidio ospedaliero di Castel Volturno.

Successivamente accompagnato presso il reparto territoriale di Mondragone per le procedure di identificazione mediante fotosegnalamento, è emerso a suo carico un provvedimento di espulsione già emesso.