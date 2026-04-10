Maltrattamenti in famiglia e lesioni: carabinieri arrestano 46enne Violenta lite tra un uomo e la sua moglie convivente

I carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del posto, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, danneggiamento e violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione per una violenta lite in corso tra l’uomo e la moglie convivente.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il 46enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di ritorno nel comune, ha reagito con atteggiamento aggressivo e minaccioso, inveendo contro i Carabinieri.

Nel tentativo di sottrarsi al fermo, l’uomo ha spintonato e colpito i militari, cercando poi di darsi alla fuga. È stato però immediatamente raggiunto e bloccato.

Secondo quanto emerso, l’episodio rappresenterebbe l’ennesimo atto di violenza in un contesto di reiterati maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della donna, già denunciati in passato.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.