Centro regionale incremento ippico: tappa dell'assessora all'agricoltura Serluca Alla scoperta delle strutture, delle scuderie e del suggestivo museo delle carrozze

Prima visita ufficiale del neo assessore all'agricoltura della regione Campania Maria Carmela Serluca al centro regionale incremento ippico.

L’incontro, svoltosi alla presenza di Luciano D’Aponte, dirigente Uos servizi territoriali provinciali di Caserta, ha visto la partecipazione del generale di brigata Ciro Lungo, comandante della regione carabinieri forestale “Campania”, insieme al colonnello Antonucci e all'assessore Scarciglia, a testimonianza della forte sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine nella tutela del territorio.

La responsabile del centro Agnese Rinaldi, ha guidato la delegazione alla scoperta delle strutture, delle scuderie e del suggestivo museo delle carrozze, illustrando le numerose e complesse attività che rendono questa struttura un’eccellenza nazionale, un rilevante punto di riferimento per la salvaguardia delle razze autoctone a rischio di estinzione e la promozione della cultura rurale.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di confronto e stimolo per definire future iniziative di sinergia e collaborazione volte alla valorizzazione del patrimonio equino campano di pregio, integrando le attività del Centro nei nuovi percorsi di promozione e sviluppo agricolo e turistico della Regione