La Casertana punta il Cerignola: obiettivo quinta vittoria consecutiva I falchetti si preparano in vista del match con i pugliesi

La Casertana si gode l'ottimo momento di forma che vuole proseguire, puntando il mirino sul terzo posto della classifica, attualmente occupato dal Cosenza che ha soltanto un punto di vantaggio rispetto alla squadra di Coppitelli. In vista del match col Cerignola, Bacchetti è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. Restano invece ancora non al meglio Heinz e Liotti, che continuano a lavorare a ritmi ridotti. Per questo motivo si va verso la conferma del reparto difensivo visto all’opera contro la Cavese. Rocchi ha recuperato dal punto di vista fisico, ma al momento non sembra destinato a riprendersi una maglia da titolare, con Kontek ancora favorito. L’unica possibile novità nell’undici iniziale potrebbe riguardare Viscardi: il giovane difensore, arrivato in prestito dal Benevento, ha ben impressionato anche nella trasferta di Cava de’ Tirreni, dove si è messo in evidenza sia per l’assist decisivo di testa per Casarotto sia per una prestazione solida in fase difensiva.