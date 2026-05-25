Hospice San Felice a Cancello: modello assistenziale multidisciplinare "Garantire a tutti il diritto a non soffrire"

L’Hospice dell’Asl Caserta di San Felice a Cancello un modello assistenziale multidisciplinare per garantire a tutti il diritto a non soffrire.

In occasione della XXV giornata nazionale del sollievo del prossimo 31 maggio, promossa dal ministero della salute e dalla conferenza delle regioni, l’Asl Caserta, diretta da Antonio Limone, organizza un momento di confronto e sensibilizzazione dedicato alle cure palliative e alla terapia del dolore, con l’obiettivo di valorizzare i percorsi assistenziali attivi presso l’Hospice dell’Asl Caserta di San Felice a Cancello distretto 13, unica struttura pubblica al servizio dei cittadini di tutta la provincia.

Mercoledì 27 maggio 2026 con inizio alle ore 09,30 si terrà, presso l’ordine provinciale dei medici, chirurghi e degli odontoiatri di Caserta, in Via Donato Bramante n.19, un workshop dal titolo “Il tempo della cura” iniziativa ideata con l’obiettivo di approfondire e promuovere il tema delle cure palliative e l’importanza di un approccio multidisciplinare capace di accogliere e prendersi cura delle persone affette da

patologie oncologiche o da malattie in fase avanzata a decorso irreversibile.

Le cure palliative e la terapia del dolore rappresentano un modello assistenziale fondamentale per garantire qualità della vita, dignità e supporto ai pazienti con patologie inguaribili e alle loro famiglie.

La missione dell’Hospice, diretto da Giovanni Sarcinella, quale struttura residenziale dedicata, è garantire assistenza personalizzata medica, infermieristica psicologica, con particolare attenzione al controllo del dolore e della sofferenza.

Il Workshop del 27 maggio oltre ad essere un focus sul tema, grazie alle relazioni dei professionisti coinvolti, sarà un momento di divulgazione dei servizi e delle opportunità assistenziali disponibili presso l’Hospice dell’Asl Caserta.