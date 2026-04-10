Scrutatori: priorità a disoccupati e studenti al comune di Cesa Elezioni comunali 2026

In vista delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, in programma per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, si conferma anche per questa tornata elettorale un indirizzo amministrativo ormai consolidato, volto a garantire priorità, nella nomina degli scrutatori, ai cittadini disoccupati e agli studenti disoccupati regolarmente iscritti all’Albo comunale degli scrutatori.

Si tratta di una scelta che l’amministrazione comunale porta avanti da anni e che risponde a una precisa volontà: coniugare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali con un criterio di attenzione sociale, rivolto in particolare a quelle fasce della popolazione che vivono una condizione di maggiore fragilità economica o che, pur impegnate nel proprio percorso di studi, non dispongono ancora di una propria autonomia lavorativa.

La commissione elettorale comunale, infatti, procederà alla selezione nel rispetto dei criteri già adottati in passato, riconoscendo priorità a disoccupati e studenti disoccupati, purché iscritti all’Albo comunale degli scrutatori e purché non abbiano già svolto tale funzione nelle ultime due consultazioni elettorali.

“Anche in occasione delle prossime elezioni amministrative – dichiara il sindaco Enzo Guida – abbiamo inteso confermare un criterio che per il Comune di Cesa rappresenta una scelta di responsabilità istituzionale, ma anche di sensibilità sociale. La nomina degli scrutatori non deve essere considerata soltanto un adempimento organizzativo legato alle consultazioni elettorali, ma può diventare anche un piccolo ma concreto segnale di vicinanza verso cittadini che attraversano una fase di difficoltà lavorativa o verso giovani impegnati negli studi e privi di occupazione.”

“Da anni - prosegue il Sindaco - portiamo avanti questa impostazione con coerenza e convinzione, nella consapevolezza che l’azione amministrativa, anche nei suoi aspetti apparentemente più ordinari, debba sempre ispirarsi a principi di equità, trasparenza e attenzione verso la comunità.

Dare priorità a disoccupati e studenti significa riconoscere un criterio di giustizia sociale, senza mai derogare al rispetto delle regole e delle procedure previste dalla normativa.”

“È una scelta che vuole valorizzare il merito dei requisiti posseduti, ma anche offrire un’opportunità a chi, in questo momento, può trarre da questo incarico un sostegno, seppur limitato, e al tempo stesso partecipare in modo diretto a un momento fondamentale della vita democratica del nostro Comune. Le elezioni rappresentano infatti uno dei momenti più alti della partecipazione civica, e coinvolgere i cittadini in queste funzioni significa anche rafforzare il legame tra istituzioni e territorio.”

Gli interessati potranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Cesa oppure scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 aprile 2026, presso l’Ufficio Protocollo comunale, negli orari di apertura al pubblico, corredate da una autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione e copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare superiore rispetto agli scrutatori da nominare, si procederà mediante sorteggio pubblico tra gli aventi diritto. Qualora, invece, le domande risultassero inferiori al fabbisogno, la Commissione Elettorale Comunale provvederà alla nomina diretta tra gli iscritti all’Albo in possesso dei requisiti previsti.

L’amministrazione comunale invita pertanto tutti gli interessati, in possesso delle condizioni richieste, a presentare la propria candidatura nei termini stabiliti, cogliendo un’opportunità che, oltre a rappresentare un utile sostegno economico, consente di contribuire in prima persona al regolare svolgimento di un appuntamento centrale per la vita democratica della comunità cesana.

Per ogni ulteriore informazione e per scaricare il modulo di domanda, è possibile consultare il sito istituzionale del comune di Cesa o rivolgersi direttamente all’ufficio elettorale.