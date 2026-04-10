Droga e spaccio a Caserta: arrestata una donna Sequestrati crack e cocaina

È stata arrestata nella notte una 46enne originaria di San Nicola la Strada, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

I militari hanno notato la donna aggirarsi con atteggiamento sospetto, decidendo così di procedere a una perquisizione personale e veicolare d’iniziativa.

Nel corso degli accertamenti, la 46enne è stata trovata in possesso di circa 3 grammi di crack e 1 grammo di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la cessione. La successiva perquisizione presso il domicilio ha consentito di rinvenire ulteriori 0,25 grammi di cocaina, oltre a un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale illecito è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.