Schiaffi al volto dell'anziana madre per farsi consegnare i soldi: arrestato L'indagato è un 58enne che dovrà rispondere di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia

I carabinieri della Stazione di Sant'Arpino, con il supporto dei militari della Radiomobile di Marcianise, hanno arrestato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Aggressione in casa: schiaffo alla madre e richiesta di 800 euro

Secondo la ricostruzione degli operanti, l'uomo avrebbe aggredito la madre anziana, con cui convive, colpendola con uno schiaffo al volto e pretendendo la consegna di 800 euro. Le urla hanno richiamato l'attenzione di altri familiari, prontamente intervenuti sul posto, i quali hanno riferito ai militari di episodi analoghi già verificatisi in passato.

Pugno al vicino che cercava di mediare

Nei momenti di maggiore tensione, il 58enne avrebbe colpito con un pugno al volto anche un vicino di casa accorso nel tentativo di riportare la calma, aggravando ulteriormente la propria posizione.

L'arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.