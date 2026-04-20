La morte dell'operaio travolto da un'auto: il cordoglio di Altragricoltura Gianni Fabbris ha scritto al presidente della Regione Campania Roberto Fico

"A nome di Altragricoltura, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra tristezza per la morte di Luigi Nappo, camionista di 55 anni, travolto e ucciso da un'auto, mentre organizzava un presidio di protesta nel quadro della mobilitazione indetta dai trasportatori contro il caro dei costi dei trasporti".

Originario di Ponticelli, ha vissuto per un periodo a Marano di Napoli. La tragedia è avvenuta all'altezza dello svincolo di Caserta Sud, in direzione Roma.

Ad investirlo mortalmente una mini cooper. Il conducente dell’auto si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi ma tutto si è rivelato purtroppo inutile. La procura ha aperto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

"Al di là delle responsabilità e di cosa si pensi della manifestazione, se Luigi non fosse stato costretto dalla crisi a scendere in strada chiedendo risposte alla politica per poter continuare a lavorare, oggi sarebbe con i suoi cari, i suoi colleghi, la sua famiglia.

La politica che non riconosce lo stato di crisi delle piccole e medie imprese porta sulla coscienza questa tragedia come la lunga scia di chiusure di aziende che in questi anni abbiamo dovuto contare e quelle che verranno se non cambierà verso agli orientamenti e non si deciderà di dare risposte all’altezza della straordinarietà dei problemi.

Per parte nostra, mentre ci stringiamo alla sua famiglia, sospendiamo la mobilitazione in corso e revochiamo, rimandandolo ad altra data, il presidio convocato per domattina 21 aprile davanti alla presidenza della Regione Campania” con queste parole Gianni Fabbris a nome del Coordinamento Campano di Altragricoltura ha annunciato la decisione di sospendere la mobilitazione convocata proprio per porre i problemi drammatici delle piccole e medie imprese produttive dell’agricoltura e della pesca per cui l’aumento dei costi dei carburanti è una spallata insopportabile.

Fabbris ha scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al presidente della commissione agricoltura della regione Raffaele Aveta, alle due assessore con deleghe all’agricoltura e la pesca Fiorella Zabatta e Maria Carmela Serluca, comunicando la decisione del rinvio del presidio ma confermando la richiesta di incontro sottolineando il valore che può avere l’apertura del confronto sulle misure straordinarie da adottare nel coinvolgere i soggetti sociali che da tempo stanno denunciando la crisi e stanno avanzando proposte invocando un cambio strategico di approccio.

Si legge nella comunicazione alla regione: "Vi comunico la nostra decisione di “sospendere e rimandare il presidio convocato per domattina 21 aprile dalle ore 11 presso la presidenza della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia a Napoli”. Rimangono, però, davanti a noi tutti i problemi segnalati e, anzi, la situazione si sta aggravando con le tensioni che aumentano anche in ragione della circostanza per cui i produttori di ortofrutta di stagione (particolarmente quelli delle fragole), non riescono a conferire i prodotti al mercato con i prodotti che si stanno deperendo nelle celle o nei campi e il cui prezzo al campo rischia di crollare lasciando ampio spazio a quote di mercato estero difficilmente recuperabili nel prosieguo della stagione.

Rinnovo, dunque, la richiesta di tenere un confronto con il Presidente della Regione on.le Roberto Fico e gli altri interlocutori nella giornata di domani per come lo abbiamo già prospettato con la richiesta inviata, essendo, questo, sia un segnale di ascolto importante sia il momento utile per affrontare la situazione prima che le tensioni aumentano e i rischi sociali diventino di difficile soluzione. Attendo un vostro riscontro per poter riferire alle aziende ed ai soggetti che si stanno mobilitando, certi della disponibilità e della disponibilità".