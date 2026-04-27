fermato automobilista con tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Controlli serrati lungo la via Domiziana, dove i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno intercettato un’autovettura che procedeva con un’andatura pericolosa, facendo scattare un intervento immediato a tutela della sicurezza stradale.
I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo mirato anche al contrasto dei reati in genere e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato il conducente, un 49enne di origine napoletana.
L’uomo mostrava evidenti segni riconducibili all’assunzione di alcol e/o sostanze, circostanza che ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti.
Accompagnato presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è stato sottoposto agli esami previsti: positivo all’accertamento etilico, con un tasso alcolemico pari a 2,4 g/l – ben oltre i limiti consentiti dalla legge.
Per il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, è quindi scattato il deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, mentre l’autovettura, una Fiat Panda con targa estera, è stata affidata alla persona che risultava averla noleggiata.