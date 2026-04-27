Affiora dal terreno un ordigno bellico: erea isolata e messa in sicurezza E' accaduto a Piana di Monte Verna nel casertano

Un ritrovamento inatteso ha scandito la mattinata odierna a Piana di Monte Verna, in località Capitolo, dove è stata segnalata la presenza di un ordigno bellico inesploso, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il rinvenimento è avvenuto all’interno di un terreno di proprietà della Curia vescovile e distante dal centro abitato. Si tratta di un proietto rimasto sepolto per decenni. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Ruviano, che hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza previste in questi casi.

L’area è stata prontamente delimitata per impedire l’accesso a curiosi e garantire l’incolumità pubblica, mentre è stato predisposto un servizio di vigilanza con pattuglie sul posto. La situazione è stata segnalata alla Prefettura di Caserta, chiamata a coordinare l’intervento degli artificieri specializzati del 21° Reggimento Genio Guastatori, reparto dell’Esercito italiano competente per la bonifica e la rimozione di ordigni inesplosi.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno mantenuto costanti contatti operativi con la Stazione di Ruviano per assicurare un monitoraggio continuo dell’area fino all’arrivo del personale specializzato.

Il ritrovamento riporta ancora una volta alla luce i residuati bellici che, a distanza di oltre ottant’anni, continuano a emergere dal sottosuolo, rendendo fondamentale la tempestività delle segnalazioni e l’intervento coordinato delle autorità per la tutela della sicurezza collettiva.