Notte di controlli dulla Domiziana: inseguimento e sequestro di droga Ecco cosa è successo

Una notte come tante, scandita dai controlli lungo la fascia costiera, si è trasformata in pochi istanti in un inseguimento ad alta tensione. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stavano pattugliando la via Domiziana quando, improvvisamente, un’Audi Q5 grigia ha catturato la loro attenzione.

L’auto sopraggiungeva a velocità sostenuta dalla direzione opposta. Poi, all’altezza di una rotatoria, la manovra brusca: una sterzata improvvisa verso la SP158 Agnena, senza alcun accenno a rallentare. Un dettaglio che non è passato inosservato, al punto di innescare l’immediato inseguimento.

Ne è nata una corsa attraverso le arterie che collegano Mondragone a Cancello ed Arnone, con il veicolo che continuava la sua marcia a ritmo sostenuto, fino a quando, quasi a voler trovare rifugio, si è fermato davanti a un’abitazione a Grazzanise.

Qui la scena ha cambiato tono. I carabinieri hanno raggiunto il conducente, un 21enne di Grazzanise già noto alle forze dell’ordine, e avviato i controlli, estesi poi anche al veicolo e all’abitazione. È in questo momento che l’intuizione iniziale ha trovato conferma.

All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di sostanza stupefacente: un blocco di hashish da 40,9 grammi, altre due dosi della stessa sostanza per 4,1 grammi e due bustine di marijuana per un totale di 6 grammi. Accanto alla droga, anche un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento, elementi che fanno pensare a un’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà custodito in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato. Il giovane trovato in possesso dello stupefacente è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.