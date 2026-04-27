Recuperato dai carabinieri un motorino rubato a Napoli: 18enne nei guai Il giovane dovrà rispondere di ricettazione

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un motociclo rubato e denunciato un diciottenne del posto, sorpreso alla guida del mezzo privo di targa durante un posto di controllo in via Antonio Gramsci.

Il fermo e la scoperta del furto

La pattuglia ha intercettato il motociclo per l'assenza della targa. Alla guida si trovava un giovane già noto alle forze dell'ordine. La verifica del numero di telaio ha chiarito immediatamente la situazione: il motociclo, un Peugeot Tweet 125 di colore grigio e nero, era stato denunciato come rubato lo scorso febbraio presso un ufficio di polizia di Napoli.

Denuncia per ricettazione e sequestro del mezzo

Il diciottenne è stato denunciato con l'accusa di ricettazione. Il motociclo, invece, è stato sequestrato e prossimamente sarà restituito alla proprietaria che ne aveva denunciato il furto.