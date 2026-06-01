Pala d'altare del XVI secolo restituita alla comunità di Pignataro L'opera del maestro Imparato recuperato dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale

Negli uffici del Museo Diocesano di Teano, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha restituito al vescovo una pala d’altare, risalente al XVI secolo, raffigurante “Madonna con Bambino tra i Santi Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio Abate”, attribuita al maestro Girolamo Imparato (Napoli, 1549 – 1607).

Le indagini, che hanno consentito ai militari del Nucleo TPC di Napoli di recuperare l’importantissimo dipinto, sono state avviate a seguito di una segnalazione ricevuta da un accademico campano che aveva notato il bene in vendita sul catalogo online una nota casa d’aste toscana.

Le successive attività investigative, svolte dai Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e coordinate nella fase iniziale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di localizzare e sequestrare l’importante opera pittorica, potendo così accertare l’effettivo trafugamento, in periodo successivo all’anno 1972, dalla Chiesa di S. Giorgio Martire del Comune di Pignataro Maggiore.

La consegna del bene, disposta dalla Procura di Velletri che ha coordinato la fase conclusiva dell’attività di indagine, restituisce alla comunità locale un’opera d’arte attesa da anni. Il ricongiungimento del dipinto con il proprio territorio d’origine permetterà finalmente ai cittadini di tornare ad ammirarlo.