Maltrattamenti in famiglia: 36enne arrestato dai carabinieri nel casertano Dovrà scontare una pena di oltre due anni

I carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli.

Il provvedimento ha riguardato un uomo di 36 anni, originario di Napoli e residente nell'area flegrea, raggiunto dai militari all'interno di una comunità terapeutica del territorio maddalonese, struttura presso la quale si trovava già ristretto per effetto di un diverso procedimento.

L'attività è stata svolta nell'ambito dei controlli e delle verifiche costantemente effettuati dai Carabinieri per garantire la corretta esecuzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Secondo quanto disposto dall'ufficio requirente, il destinatario del provvedimento dovrà espiare una pena residua di 2 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione, conseguenza di una condanna divenuta esecutiva per reati commessi negli anni precedenti e riconducibili a episodi di maltrattamenti in ambito familiare ed estorsione.

I militari dell'arma hanno raggiunto la struttura terapeutica dove l'uomo era già sottoposto a limitazioni della libertà personale e hanno proceduto alle formalità previste dalla legge, notificando il nuovo ordine di esecuzione della pena e dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

L'esecuzione si inserisce nel più ampio contesto delle attività quotidianamente svolte dai carabinieri per assicurare l'effettività delle sentenze e dei provvedimenti emessi dagli organi giudiziari, garantendo il rispetto delle misure restrittive e contribuendo alla tutela della sicurezza pubblica.