Fucilate contro il nuovo compagno della ex: arrestato per tentato omicidio La vittima, di nazionalità tunisina, è ricoverata in ospedale in pericolo di vita

Un uomo di 60 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Parete per tentato omicidio: avrebbe sparato con un fucile al nuovo compagno della sua ex convivente, un cittadino tunisino di 59 anni ora ricoverato in pericolo di vita.

Il fatto

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, ieri sera l'aggressore - già noto alle forze dell'ordine -— ha raggiunto il luogo in cui si trovava la ex insieme all'uomo con cui aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale. Ha quindi impugnato un fucile ed esploso un colpo contro il rivale, colpendolo con i pallini e causandogli gravi lesioni. La donna, 28 anni, presente durante l'aggressione, è rimasta illesa.

Il soccorso e le indagini

Il 118 ha prestato le prime cure sul posto prima di trasportare il ferito all'ospedale di Aversa, dove le sue condizioni sono apparse da subito critiche. I carabinieri della Stazione di Parete, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, hanno condotto accurati sopralluoghi, ascoltato testimoni ed eseguito perquisizioni personali e domiciliari. Sequestrati diversi oggetti ritenuti di interesse investigativo, tra cui telefoni cellulari e indumenti; eseguito anche il test per la ricerca di eventuali residui da sparo.

L'arresto

Il 60enne è stato rintracciato e bloccato, quindi dichiarato in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio. Su disposizione del pubblico ministero, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.