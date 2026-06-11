Trentola Ducenta: ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri Sessantenne condannato a oltre sette anni di reclusione

Epilogo giudiziario di una vicenda maturata nel corso degli anni. I carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno infatti eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 60enne del posto, destinatario di una pena definitiva superiore a sette anni di reclusione.

L'operazione è stata condotta nell'ambito delle attività finalizzate all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e al costante monitoraggio delle persone gravate da precedenti penali presenti sul territorio.

I militari dell’arma hanno raggiunto l'uomo presso la sua abitazione, notificandogli il provvedimento emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nord ufficio esecuzioni penali. Il titolo esecutivo disponeva l'espiazione di una pena complessiva di 7 anni, 1 mese e 20 giorni di reclusione, determinata dal cumulo di condanne divenute definitive per reati quali “calunnia", "emissione di fatture inesistenti" e "bancarotta fraudolenta", commessi nel territorio di Trentola Ducenta in distinti episodi risalenti agli anni 2006 e 2017.

Ultimate le formalità di rito, il destinatario del provvedimento è stato accompagnato dai militari dell'Arma presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena come disposto dall'autorità giudiziaria.