Donna truffata da finti poliziotti: bottino circa 100.000 euro Denunciate tre persone, tra cui un minorenne

La polizia ha denunciato in stato di libertà tre persone, tra cui un minorenne, ritenute gravemente indiziate del reato di truffa aggravata in concorso ai danni di una donna.

L'attività investigativa è stata avviata dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise a seguito della denuncia presentata dalla vittima e si è sviluppata attraverso l'analisi delle dichiarazioni raccolte e delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle aree interessate.

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell'episodio e di identificare i presunti responsabili.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero contattato la donna qualificandosi falsamente come appartenenti alla questura di Caserta. Avrebbero approfittato del suo stato di agitazione e confusione, inducendola a consegnare monili in oro per un valore complessivo stimato in circa 100.000 euro.