Aggredisce la madre anziana e poi i carabinieri, arrestato 52enne Ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche

Una serata di violenza domestica si è conclusa con l'arresto di un uomo di 52 anni da parte dei Carabinieri della Stazione di Frignano, intervenuti nella tarda serata di ieri, nel centro dell'agro aversano. La vittima dell'aggressione iniziale è la madre anziana dell'uomo, con la quale conviveva. All'origine dei fatti vi sarebbero dissidi di natura economica.

L'aggressione in casa e l'intervento dei militari

I carabinieri sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione per una violenta lite familiare. Arrivati nell'abitazione, hanno immediatamente bloccato il 52enne, che poco prima aveva aggredito la madre convivente. La tempestività dell'intervento ha consentito di interrompere l'azione violenta e di salvare la vittima.

La furia in caserma e al pronto soccorso

La situazione non si è placata con il trasferimento dell'uomo presso la Stazione Carabinieri. Una volta condotto in caserma, l'arrestato avrebbe dato nuovamente in escandescenze, assumendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei militari. Durante un momento di particolare agitazione avrebbe sferrato un pugno contro un quadro nella sala d'attesa, procurandosi una ferita alla mano.

Accompagnato per le cure necessarie al pronto soccorso dell'ospedale di Aversa, l'uomo avrebbe continuato a minacciare i carabinieri presenti. La situazione è ulteriormente degenerata quando l'arrestato avrebbe colpito con una testata un sottufficiale dell'Arma, provocandogli lesioni al volto, e sferrato un calcio a un altro militare, colpendolo a una gamba.

Arresto e trasferimento in carcere

Ultimate le cure mediche, il 52enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.