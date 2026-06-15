Incidente sull'A1, scontro auto-mezzo pesante: grave un minore Un bambino è stato elitrasportato al Santobono. Traffico in tilt verso Napoli

È di diversi feriti, tra cui un minore in gravi condizioni, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 15 giugno, lungo l'Autostrada A1 Milano-Napoli. Il sinistro si è verificatonella tarda mattnata di oggi in direzione sud, all'altezza del chilometro 702, nel tratto compreso tra gli svincoli di Caianello e Capua.

La dinamica e i soccorsi

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione. L'impatto è stato estremamente violento, tanto da rendere necessario un complesso intervento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano. I pompieri hanno lavorato a lungo per tagliare le lamiere del veicolo e liberare il conducente e una donna, rimasti incastrati nell'abitacolo a seguito del violento urto.

Il piccolo elitrasportato al Santobono

Particolare apprensione ha destato la sorte di un minore che viaggiava a bordo della vettura. Dopo le prime operazioni di estrazione e la stabilizzazione effettuata dal personale sanitario del 118 giunto sul posto, il piccolo è stato trasferito d'urgenza tramite elisoccorso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, che restano monitorate.

Viabilità in tilt

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale. Per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso e le operazioni di messa in sicurezza dell'area, il tratto è stato inizialmente chiuso al traffico. Successivamente, la circolazione in direzione Napoli ha subito forti rallentamenti, con lunghe code che hanno congestionato la viabilità per diverse ore, creando disagi considerevoli agli automobilisti in transito. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.