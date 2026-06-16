Chiusure notturne sulla A30 Caserta-Salerno: ecco tutte le informazioni Giorni, orari e alternative

Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiusa Maddaloni, in entrata e in uscita. In alternativa si potrà utilizzare Caserta Centro, Caserta nord o Caserta sud.

Dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiusa Nola, in entrata e in uscita.

In alternativa si potrà utilizzare Tufino, sulla A16 Napoli-Canosa, o Pomigliano Villa Literno, sulla A1 Milano-Napoli, - dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, saranno chiusi, per chi proviene da Caserta e da Salerno, i rami di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli e Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire a Nola, seguire le indicazioni per Avellino e immettersi sulla SS7 nazionale delle Puglie verso Tufino ed entrare in A16 alla stazione di Tufino, verso Napoli, o Canosa/A14, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata e in uscita. In alternativa si potrà utilizzare Nola o Sarno.