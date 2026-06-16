Detenzione di marijuana ai fini di spaccio: 46enne arrestata dai carabinieri Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nell'agro aversano

Si intensifica l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri nell’Agro Aversano, dove i militari della stazione di Frignano, nel primo pomeriggio odierno, hanno arrestato una 46enne di origini nigeriane, ritenuta gravemente indiziata allo stato delle indagini, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'operazione è stata condotta a Villa di Briano nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati connessi allo spaccio e alla diffusione di droga. I militari dell'Arma, insospettiti dallo strano viavai di persone, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso un'abitazione del centro cittadino, rinvenendo nella disponibilità della donna circa 50 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente era già suddivisa in più dosi confezionate all'interno di buste termosaldate, modalità che risulta compatibile con una successiva attività di cessione a terzi.

Nel prosieguo delle operazioni, i Carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante pari a 900 euro, ritenuta riconducibile all'attività di spaccio e pertanto sottoposta agli accertamenti del caso.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e preso in carico dai militari dell’Arma, in attesa del successivo deposito presso l'Ufficio Corpi di Reato.

Alla luce degli elementi raccolti, la 46enne è stata dichiarata in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine delle formalità di rito, tradotta presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata dai carabinieri della Stazione di Frignano che conducono le indagini.

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall'Arma dei carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte ai fenomeni di microcriminalità.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che l'indagata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata senza il contraddittorio, che avverrà innanzi al Giudice terzo, il quale potrà anche valutare l'assenza di ogni forma di responsabilità in capo all'indagata.