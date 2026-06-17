Violenta lite domestica: botte alla convivente, 43enne moldavo in carcere

L'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori

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Casal di Principe.  

Un tempestivo intervento dei Carabinieri ha messo fine a un episodio di violenza domestica verificatosi nel pomeriggio di martedì 16 giugno in un'abitazione del centro di Casal di Principe, nell'agro aversano.

Il fatto

L'allarme è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa dell'Arma. La segnalazione descriveva una violenta aggressione in ambito familiare: sul posto sono stati inviati i militari della locale Stazione Carabinieri, supportati da una pattuglia della Radiomobile.

All'arrivo, i Carabinieri hanno trovato una donna di 50 anni, convivente dell'indagato, in evidente stato di agitazione e bisognosa di cure mediche. I militari hanno provveduto a metterla in sicurezza e a richiedere l'intervento del 118. La donna è stata assistita e medicata sul posto dai sanitari.

L'arresto

A seguito degli accertamenti e delle testimonianze raccolte, i militari hanno arrestato un 43enne moldavo, già noto alle forze dell'ordine, che ora si trova in una cella della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

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