Incidente A30: tir sbanda e perde carico, cabina schiacciata. Due feriti gravi Grave incidente sulla A30 vicino Maddaloni

Un terribile incidente stradale ha bruscamente interrotto la circolazione sull’autostrada A30 questa mattina, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza del trasporto merci e sulla tenuta delle barriere autostradali. Intorno alle ore 07:15, nel territorio comunale di Maddaloni (Caserta) in direzione Nola, un autotreno è stato protagonista di una drammatica carambola che ha ridotto la cabina di guida a un ammasso di lamiere.

La dinamica: l'effetto "carrello" e lo schianto contro il guardrail

Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento (non si escludono il colpo di sonno, un guasto meccanico o un asfalto reso viscido). La dinamica dello schianto, ricostruita dai soccorritori, è impressionante: Il tir ha iniziato a sbandare vistosamente, finendo la sua corsa contro le barriere divisorie centrali che separano le due carreggiate.A causa della violenta decelerazione, l'enorme carrellone posteriore che trasportava decine di pedane ha subito un effetto fionda, scivolando in avanti e travolgendo la stessa cabina di guida. L'impatto del carico ha provocato il ribaltamento del camion e il conseguente sbalzamento all'esterno dei due occupanti, proiettati sull'asfalto.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto è intervenuta d'urgenza una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale. I pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza l'area per il forte rischio di sversamento di liquidi infiammabili dal mezzo pesante. I due occupanti del mezzo, trovati coscienti ma in condizioni critiche a causa del violento impatto e della caduta, sono stati immediatamente stabilizzati dal personale sanitario del 118 e trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Sotto lente il fissaggio del carico e l'infrastruttura

Come da prassi in casi di incidenti così gravi, la Polizia Stradale aprirà un fascicolo d'indagine. L'inchiesta si concentrerà in particolare su due aspetti cruciali della sicurezza stradale. Gli inquirenti dovranno verificare se le numerose pedane a bordo fossero assicurate secondo le rigide normative europee sul fissaggio del carico (Direttiva 2014/47/UE), per capire se il loro scivolamento in avanti sia stato una causa o una conseguenza inevitabile dell'urto.Sarà analizzato lo stato delle barriere divisorie nel tratto di Maddaloni per accertare se abbiano assorbito l'impatto come previsto dagli standard di omologazione.

Viabilità in tilt: autostrada chiusa

L'arteria autostradale della A30 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in direzione Nola per consentire i soccorsi e i rilievi. Attualmente, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per la complessa rimozione del tir e dei detriti. Si registrano pesanti code e il traffico è deviato su percorsi alternativi.