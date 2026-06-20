Tragedia in un resort a Santo Domingo: muore una turista casertana di 46 anni L'inalazione di monossido di carbonio avrebbe provocato una grave crisi respiratoria

Una vacanza ai Caraibi si è trasformata in tragedia. E' Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta, la turista che ha perso la vita nella Repubblica Dominicana in seguito alle conseguenze di un vasto incendio che ha colpito il resort Viva Dominicus Beach di Bayahibe, una delle mete turistiche più frequentate dai visitatori internazionali.

Il rogo, sviluppatosi all'interno della struttura ricettiva, ha reso necessaria l'evacuazione di circa 1.700 ospiti presenti nel complesso turistico. Tra loro anche la donna campana, che inizialmente era riuscita a mettersi in salvo insieme agli altri turisti.

La crisi respiratoria sulla spiaggia

Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver lasciato la propria stanza, Francesca Valentino aveva raggiunto la spiaggia adiacente al resort, considerata in quel momento un'area sicura e distante dalle fiamme.

Proprio mentre si trovava all'esterno della struttura sarebbe stata investita da una densa nube di fumo proveniente dall'incendio. L'inalazione di monossido di carbonio e delle esalazioni tossiche avrebbe provocato una grave crisi respiratoria. La donna avrebbe perso conoscenza davanti agli altri ospiti presenti sulla spiaggia.

Inutili i tentativi di salvarla

I soccorsi sono scattati immediatamente. La 46enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale a bordo di un'auto privata, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante gli sforzi dei sanitari, per la turista italiana non c'è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L'assistenza della Farnesina alla famiglia

La vittima è stata identificata dalla Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso la rete diplomatica italiana presente nella Repubblica Dominicana. L'ambasciatore italiano a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ha incontrato il marito della donna per garantire assistenza e supporto in queste ore particolarmente delicate. Le autorità diplomatiche stanno seguendo da vicino tutte le procedure necessarie e mantenendo i contatti con i familiari.

Indagini in corso sulle cause dell'incendio

Al momento non risultano altre vittime legate all'incendio che ha interessato il resort di Bayahibe. Restano tuttavia aperti gli accertamenti delle autorità dominicane, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e ad accertare le cause che hanno provocato il vasto rogo. La tragedia ha suscitato profondo cordoglio a Caserta, città d'origine della donna, mentre prosegue il lavoro degli investigatori per fare piena luce su quanto avvenuto all'interno della struttura turistica.