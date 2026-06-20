Inferno Santo Domingo, il dolore di Caserta per Francesca La tragedia di Bayahibe scuote il Casertano. Ancora lungo l'iter per il rientro della salma

La notizia arrivata dai Caraibi ha profondamente scosso la comunità di Caserta, lasciando nello sconforto i tanti residenti di Corso Giannone che la conoscevano e le famiglie della scuola De Amicis, frequentata dalle due figlie di 4 e 10 anni di Francesca Valentino. La 45enne (avrebbe compiuto 46 anni tra pochi giorni) è la vittima del devastante incendio che ha distrutto le aree comuni del resort Bravo Viva Dominicus Beach a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana.

Francesca non era una turista qualunque: era una donna che a Caserta aveva le sue radici più profonde e il suo presente. In Corso Giannone, Francesca era una figura di riferimento, il vero e proprio perno della famiglia. Viveva in un appartamento con il marito - un cittadino dominicano che oggi lavora a Caserta come guardia giurata - e le loro due bambine. Nello stesso stabile, in un alloggio attiguo, vivono l'anziano padre, noto ex primario medico (Francesca aveva perso la madre da adolescente), e il fratello con il figlio. Un nucleo unito, protettivo, che oggi si ritrova privato del suo centro di gravità.

La Farnesina: iter complesso per il rientro della salma

Proprio sul passato della donna e sui suoi legami con la Repubblica Dominicana si concentrano le prime verifiche burocratiche per comprendere come gestire il rientro della salma e l'assistenza ai familiari. Contattata dalla redazione di Ottochannel (Canale 16), la Farnesina ha confermato che Francesca Valentino non era più iscritta all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). La donna risultava a tutti gli effetti regolarmente residente a Caserta. Dopo aver vissuto per diversi anni a Santo Domingo - un'avventura nata insieme al fratello e raccontata anche nel programma di Sky "Mollo tutto e cambio vita" - Francesca aveva infatti deciso di fare marcia indietro. Nel 2020 aveva scelto di ristabilirsi definitivamente in Campania per crescere qui le sue figlie e accudire i propri cari, dedicandosi interamente alla famiglia e al bed & breakfast che gestiva a Caserta proprio insieme al fratello. Quel viaggio a Bayahibe, interrotto tragicamente dal fuoco, doveva essere solo una parentesi di vacanza per rivedere i luoghi della sua giovinezza.

La trappola sulla spiaggia di Bayahibe

La dinamica dell'incidente, su cui le autorità dominicane hanno aperto un'indagine, si fa sempre più nitida e drammatica. Quando le fiamme hanno avvolto le aree comuni del resort, scatenando il panico tra centinaia di ospiti, Francesca e il marito hanno cercato la fuga verso la spiaggia, ritenuta il luogo più sicuro. Proprio sul bagnasciuga, però, il vento ha convogliato una densa e letale coltre di fumo e monossido di carbonio proveniente dal rogo. Francesca è stata investita in pieno dalla nube tossica, accusando un'immediata e gravissima crisi respiratoria che le ha fatto perdere i sensi. Nonostante la corsa disperata verso il centro sanitario di La Romana a bordo di un'auto privata, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Diplomazia al lavoro

Il caso è seguito minuto per minuto dal Ministero degli Affari Esteri. L'ambasciatore italiano a Santo Domingo, Sergio Maffettone, si è recato immediatamente in ospedale per stringersi attorno al marito di Francesca, garantendo il totale supporto legale, logistico e assistenziale della diplomazia italiana per il delicato iter di rimpatrio della salma in Campania. Sul posto sono intervenuti anche i vertici del governo dominicano e il capo della Protezione Civile locale per accertare eventuali responsabilità civili e penali della struttura alberghiera nella gestione dell'emergenza.