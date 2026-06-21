Maxi-incendio a Gricignano di Aversa all'esterno di un'azienda I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero al capannone

Questo pomeriggio, intorno alle 14, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta nel comune di Gricignano di Aversa a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano notato un incendio sviluppatosi all'interno di un deposito di pedane in legno.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che le fiamme, alimentate anche dal vento, avevano già coinvolto gran parte delle pedane stoccate all'aperto, generando una densa colonna di fumo e fiamme di notevole altezza, visibili anche a grande distanza.

Per fronteggiare il vasto incendio e garantire un adeguato approvvigionamento idrico, sono state inviate in supporto tre autobotti: una dal distaccamento di Aversa e due dalla sede centrale del Comando di Caserta. Grazie al tempestivo intervento e al lavoro coordinato delle squadre operative, l'incendio è stato circoscritto e successivamente spento, evitando che le fiamme si propagassero al vicino capannone adibito alla produzione e alla logistica delle pedane.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso per scongiurare eventuali riprese dell'incendio. Non si registrano persone coinvolte.

