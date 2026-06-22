Teano, manda un sms e tenta di gettarsi dal Ponte degli Svizzeri: salvato Provvidenziale la segnalazione di un cittadino e l'intervento dei carabinieri

Un uomo è stato salvato nella mattinata di domenica 22 giugno dai Carabinieri della Stazione di Teano, che sono intervenuti tempestivamente per scongiurare un gesto estremo nei pressi del cosiddetto "Ponte degli Svizzeri", lungo la strada provinciale 392.

L'intervento

L'allarme è scattato intorno alle 10.40, quando una segnalazione telefonica di un cittadino ha allertato i militari della presenza di un uomo che manifestava l'intenzione di togliersi la vita. Una pattuglia si è immediatamente diretta sul posto.

Resisi conto della gravità della situazione, i carabinieri hanno avviato un dialogo con l'uomo, mantenendo un contatto costante e cercando di rassicurarlo. Grazie a una paziente opera di persuasione, condotta con sangue freddo e sensibilità in un contesto di forte tensione, i militari sono riusciti a convincerlo a desistere dai suoi propositi e a metterlo in sicurezza.

Il ricovero

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico l'uomo e lo ha accompagnato presso l'ospedale di Sessa Aurunca per gli accertamenti e le cure necessarie. L'episodio si è concluso senza conseguenze fisiche.

Determinanti si sono rivelati la tempestività della segnalazione del cittadino e la professionalità dei militari intervenuti.