Operaio casertano precipita al suolo: è in gravissime condizioni a Cassino Incidente sul lavoro a Sant’Angelo in Theodice

Un operaio casertano di 58 anni, è ricoverato in prognosi riservata, al policlinico di Roma Tor Vergata. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori sulla sommità di una struttura in costruzione, quando per cause in corso di accertamento è precipitato al suolo da un'altezza di circa tre metri fino a schiantarsi su un terrazzo. E' successo a Sant’Angelo in Theodice, frazione di Cassino,

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri di Cassino insieme al personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per le relative indagini. Il cantiere è stato al momento sottoposto a sequestro in attesa delle decisioni della magistratura.