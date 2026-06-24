Dramma a Marcianise: uomo travolto e ucciso da un treno Trovato il corpo senza vita di un uomo sui binari. Indagini in corso su dinamica, video e identità

Il cadavere di un uomo, la cui identità resta al momento avvolta nel mistero, è stato rinvenuto lungo i binari dello scalo ferroviario di Marcianise. Sul caso la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine per ricostruire la dinamica di quello che, attualmente, si presenta come un vero e proprio giallo della cronaca giudiziaria locale.

La scoperta e l'allarme sui binari

Secondo le prime ricostruzioni, il primo a lanciare l'allarme è stato il macchinista di un convoglio in partenza. L'operatore, grazie alla visibilità sul rettilineo, ha notato un'anomalia sui binari a diverse centinaia di metri di distanza dalla banchina. La prontezza del ferroviere ha permesso di arrestare immediatamente la marcia del treno, evitando ulteriori traumi sul corpo. Sul punto segnalato sono intervenuti tempestivamente alcuni operai dello scalo che hanno fatto la tragica scoperta, trovandosi di fronte al corpo ormai esanime dell'uomo.

I soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine

La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti. I sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto presumibilmente sul colpo a causa del violento impatto con un treno in transito. L'intera area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi tecnici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, supportati successivamente dagli specialisti della Polizia Ferroviaria (Polfer), competente per territorio.

Le ipotesi degli inquirenti: incidente o gesto volontario?

Il magistrato di turno della Procura competente è arrivato in stazione per coordinare le prime attività investigative e autorizzare la rimozione della salma, che sarà quasi certamente trasferita all'istituto di medicina legale per l'autopsia. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista. I fari della cronaca giudiziaria si concentrano su due ipotesi principali: un tentativo di attraversamento imprudente dei binari lontano dalle aree consentite oppure una scelta deliberata da parte della vittima.

Sotto la lente i video delle telecamere

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso della stazione di Marcianise e i filmati delle telecamere di sicurezza delle aree adiacenti. L'analisi dei frame sarà fondamentale non solo per stabilire l'esatto momento dell'impatto e identificare il convoglio investitore, ma anche per verificare se la vittima si trovasse da sola o se vi sia stata la presenza di terzi nelle vicinanze della sede ferroviaria prima della tragedia.