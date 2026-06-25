Trasporto illecito di rifiuti: denucia e sequestro nel casertano Contrasto reati ambientali e attività illecite connesse alla gestione dei rifiuti

I carabinieri della stazione di Parete hanno individuato e controllato un motoveicolo adibito al trasporto di materiale ferroso.

Nel corso dell'accertamento, il conducente sarebbe stato trovato in possesso di un consistente quantitativo di rifiuti metallici costituiti da rottami di biciclette, reti, scarti e altri manufatti in ferro in evidente stato di deterioramento.

Gli ulteriori approfondimenti eseguiti sul posto hanno consentito di contestare all'uomo, un 73enne residente nell'agro aversano, una presunta attività di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza delle previste autorizzazioni.

Per tale motivo è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente per le valutazioni del caso.

Il mezzo utilizzato per il trasporto del materiale è stato sottoposto a sequestro penale, mentre l'intero carico di rifiuti è stato posto a disposizione dell'autorità procedente per gli accertamenti e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Dell'attività svolta sono state informate sia l'autorità giudiziaria sia quella amministrativa competente.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale responsabilità della persona coinvolta dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.