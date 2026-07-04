Casapesenna: marijuana nascosta in casa, arrestata una donna

Nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa che, nella serata di ieri, a Casapesenna, hanno concluso un'attività antidroga culminata con l'arresto di una donna, ritenuta gravemente indiziata, allo stato delle indagini, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L'intervento è scaturito da una mirata attività di osservazione e controllo del territorio che ha condotto i militari dell'Arma presso un'abitazione del centro cittadino, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare.
Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente 467,47 grammi di marijuana, posizionati in bella vista su di un tavolo della camera principale dell’immobile. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato 1.587,45 euro in contanti, suddivisi in banconote e monete di vario taglio, somma ritenuta, allo stato degli accertamenti, presumibile provento dell'attività di spaccio.
Al termine degli accertamenti, i militari hanno tratto in arresto una 53enne di origine nigeriana, domiciliata nel Casertano, ritenuta gravemente indiziata, allo stato delle indagini e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, la donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Benevento, dove rimane a disposizione dell’autorità procedente.
Nel corso della medesima attività, i carabinieri hanno inoltre identificato, all'interno dell'abitazione, una 44enne originaria della repubblica democratica del Congo e una 29enne di origine nigeriana, entrambe risultate irregolari sul territorio nazionale.
Nei loro confronti è scattata la denuncia per violazione della normativa sull'immigrazione, in relazione al soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, ferma restando anche nei loro confronti la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.