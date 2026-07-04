Casapesenna: marijuana nascosta in casa, arrestata una donna Nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri

Nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa che, nella serata di ieri, a Casapesenna, hanno concluso un'attività antidroga culminata con l'arresto di una donna, ritenuta gravemente indiziata, allo stato delle indagini, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scaturito da una mirata attività di osservazione e controllo del territorio che ha condotto i militari dell'Arma presso un'abitazione del centro cittadino, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente 467,47 grammi di marijuana, posizionati in bella vista su di un tavolo della camera principale dell’immobile. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato 1.587,45 euro in contanti, suddivisi in banconote e monete di vario taglio, somma ritenuta, allo stato degli accertamenti, presumibile provento dell'attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno tratto in arresto una 53enne di origine nigeriana, domiciliata nel Casertano, ritenuta gravemente indiziata, allo stato delle indagini e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, la donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Benevento, dove rimane a disposizione dell’autorità procedente.

Nel corso della medesima attività, i carabinieri hanno inoltre identificato, all'interno dell'abitazione, una 44enne originaria della repubblica democratica del Congo e una 29enne di origine nigeriana, entrambe risultate irregolari sul territorio nazionale.

Nei loro confronti è scattata la denuncia per violazione della normativa sull'immigrazione, in relazione al soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, ferma restando anche nei loro confronti la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.