Cesa: pubblicato un avviso per la ricerca di un supporto al Rup Rafforzare l'efficienza amministrativa e garantire una gestione sempre più puntuale dei procedimenti

Il responsabile dell'area Vigilanza del comune di Cesa, in attuazione di una delibera della giunta comunale, ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento di un incarico di supporto tecnico al responsabile unico del progetto (Rup).

L'incarico riguarda il supporto alle attività di verbalizzazione delle violazioni al codice della strada, alle ordinanze e ai regolamenti comunali, con l'obiettivo di rafforzare l'efficienza amministrativa e garantire una gestione sempre più puntuale dei procedimenti.

La durata dell'incarico è di sei mesi, con un compenso di 500 euro mensili, per un importo complessivo di 3.000 euro lordi.

Possono presentare domanda i candidati che non abbiano superato i 65 anni di età, in possesso di diploma o laurea in materie tecniche, con comprovata esperienza formativa e professionale nelle attività richieste e in assenza di cause di esclusione previste dalla normativa vigente o di contenziosi con il comune di Cesa.

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2026 tramite pec all'indirizzo poliziamunicipale@pec.comune.cesa.ce.it. L'avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del comune.