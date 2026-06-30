Lite condominiale degenera: 2 persone ferite e un arresto per lesioni aggravate Terrore a Cesa nel casertano

Una discussione nata per motivi apparentemente banali, legati alla pulizia del cortile di un condominio, si è trasformata in una violenta aggressione che ha richiesto l'immediato intervento dei carabinieri.

È accaduto nella serata di ieri 29 giugno a Cesa, nel casertano, dove i militari della locale Stazione, impegnati in un servizio di ordine pubblico sul territorio, sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante una violenta lite in corso all'interno di uno stabile di quel centro cittadino.

Giunti sul posto segnalato, i carabinieri hanno ricostruito i primi momenti dell'accaduto e hanno proceduto all'arresto in flagranza di un 32enne, gravemente indiziato, allo stato delle indagini e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, del reato di lesioni personali aggravate.

Secondo quanto emerso nella fase iniziale delle indagini, il diverbio sarebbe scoppiato per questioni condominiali riconducibili alla pulizia degli spazi comuni. Nel corso dell'alterco, la situazione sarebbe rapidamente degenerata fino a quando il presunto aggressore avrebbe impugnato un oggetto appuntito, colpendo due condomini presenti.

Le persone ferite sono state immediatamente soccorse e affidate alle cure del personale sanitario. La prima ha riportato una ferita alla parte posteriore della coscia, giudicata guaribile in sette giorni. Più gravi le lesioni riportate dalla seconda persona coinvolta, che ha riportato diverse ferite da punta agli arti inferiori e alla regione glutea, con una prognosi di venti giorni.

I militari dell'Arma hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, raccogliere le prime testimonianze e svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare l'oggetto utilizzato durante l'aggressione.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato arrestato e, su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione della magistratura.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la persona arrestata è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.