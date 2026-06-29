Abusi edilizi, maxi operazione nel casertano: sequestrati 162 immobili Valore complessivo stimato intorno ai trenta milioni di euro

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri di Aversa hanno dato esecuzione, in data odierna, ad un sequestro preventivo 162 unità immobiliari costruite e in corso di costruzione in Teverola, comparto sud-est, località "Madama Vincenza", per un valore complessivo stimato di circa trenta milioni di euro.

Il provvedimento trae origine da un procedimento nei confronti di professionisti e imprenditori, ritenuti gravemente indiziati in relazione a diverse ipotesi di abusi edilizi.

Le risultanze investigative e gli esiti delle consulenze tecniche disposte hanno evidenziato la sussistenza di un'ampia lottizzazione abusiva, non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche sotto il profilo negoziale, dal momento che le singole particelle di terreno, originariamente appannaggio di un unico proprietario, sono state frazionate e cedute a terzi per la realizzazione degli immobili indicati.

Il provvedimento eseguito ò una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.