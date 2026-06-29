Fugge all'alt dei carabinieri: inseguimento e arresto Sequestrate dosi di crack e cocaina

Notte movimentata a Casagiove, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta hanno arrestato in flagranza un giovane di Marcianise, gravemente indiziato dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza mediante fuga pericolosa.

L'intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno intimato l'alt ad un'auto che stava percorrendo via della Libertà. Il conducente, anziché fermarsi per il controllo, avrebbe improvvisamente accelerato, dando origine a un inseguimento tra le strade del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, durante la fuga l'automobilista avrebbe effettuato manovre particolarmente rischiose, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada e riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Le ricerche avviate nell'immediatezza hanno consentito ai militari dell'Arma di individuare il presunto fuggitivo poco dopo a Marcianise. Contestualmente, lungo il percorso seguito durante l'inseguimento, è stato recuperato un involucro del quale l'uomo si sarebbe disfatto durante la fuga. Al suo interno sono stati rinvenuti circa 3,5 grammi lordi di crack e circa 0,5 grammi lordi di cocaina, già suddivisi in dosi, circostanza ritenuta dagli investigatori compatibile con una possibile destinazione allo spaccio.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di rintracciare la Fiat Panda utilizzata nella fuga. Il veicolo presentava evidenti danni sulla fiancata destra, ritenuti compatibili con un urto avvenuto durante l'inseguimento con un altro mezzo.

La sostanza stupefacente e l'autovettura sono state sottoposte a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.