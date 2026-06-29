Terrore in hotel, aggredisce con violenza l'ex compagna: arrestato L'intervento dei carabinieri ha scongiurato l'ennesima tragedia

Intervento dei carabinieri a Mondragone, dove un uomo di 53 anni, residente nel Casertano, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, una donna di 36 anni, anch'essa della provincia di Caserta.

L'episodio si è verificato all'interno di una struttura alberghiera. L'allarme è scattato a seguito di una richiesta di intervento che ha consentito ai militari di raggiungere rapidamente l'hotel.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna in forte stato di agitazione, con evidenti ecchimosi su diverse parti del corpo, compatibili con una recente aggressione. La camera dell'albergo appariva completamente a soqquadro, segno della violenta colluttazione che si sarebbe consumata poco prima.

All'interno della stanza era presente anche l'uomo, ancora in evidente stato di alterazione psicomotoria. Secondo quanto ricostruito dai militari nell'immediatezza dei fatti, la vittima avrebbe riferito che l'aggressione rappresentava soltanto l'ultimo episodio di una serie di comportamenti violenti e minacciosi subiti nel tempo dall'ex compagno.

Prima di formalizzare la denuncia, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per prestarle assistenza e procedere agli accertamenti medici necessari.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria e degli adempimenti di rito, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria competente è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione della magistratura.