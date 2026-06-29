Tenta di togliersi la vita: 40enne salvato in extremis E' stato trasportato in condizioni critiche in ospedale

Aveva fatto perdere le sue tracce fino a far temere il peggio. Un 40enne napoletano è stato trovato in condizioni disperate in una zona impervia alla località bocche di pantano, nel territorio di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Aveva deciso di farla finita mettendo già in atto il suo insano gesto impiccandosi. Fortunatamente i poliziotti intervenuti in tempo, sono riusciti a liberarlo. Una lotta contro il tempo. Il 40enne è stato immediatamente sottoposto a manovre di rianimazione da parte degli agenti che hanno agito con bravura a spiccata preparazione

Tempestivo l'intervento della polizia municipale di Cellole che su richiesta di informazioni da parte del commissariato, si è portata sul posto scortando l'ambulanza del 118 al fine di agevolare l'arrivo sul luogo impervio nel più breve tempo possibile. Sconosciuto al momento il movente del gesto estremo.