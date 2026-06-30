San Prisco: sorpreso mentre cede hashish e arrestato dai carabinieri Sequestrati droga, denaro e materiale per il confezionamento

Un mirato servizio di controllo del territorio predisposto dai carabinieri della stazione di San Prisco ha consentito di interrompere una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di sottoporre ad arresto in flagranza un uomo, gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è stato eseguito in via Agostino Stellato, dove i militari dell’Arma, impegnati in un'attività di osservazione e controllo finalizzata a contrastare lo spaccio di droga, hanno notato un uomo mentre effettuava quella che, secondo gli elementi raccolti nell'immediatezza dei fatti, appariva come una cessione di sostanza stupefacente a un assuntore.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando il presunto cedente, un 62enne del casertano, e procedendo agli accertamenti del caso. Il controllo ha consentito di recuperare circa 3,70 grammi di hashish appena ceduti all'acquirente, elemento che ha dato avvio alle successive attività di polizia giudiziaria.

La perquisizione personale eseguita nell'immediatezza ha permesso di rinvenire la banconota da 20 euro ritenuta provento della presunta vendita appena effettuata. Gli ulteriori approfondimenti sono stati quindi estesi all'abitazione dell'indagato, dove i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

Nel corso dell'ispezione dell'immobile, tra il soggiorno e la cucina, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 59,20 grammi di hashish, nascosti in diversi punti dell'abitazione. Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione con residui di sostanza stupefacente e la somma di 1.000 euro in contanti, ritenuta, allo stato degli accertamenti, di possibile interesse investigativo in relazione all'ipotesi di attività di spaccio.

L'intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria per i successivi accertamenti tecnici e investigativi.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, è stato condotto agli arresti domiciliari, dove è rimasto in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti attuato quotidianamente dall'Arma dei Carabinieri sul territorio, attraverso servizi mirati finalizzati a contrastare un fenomeno che incide sulla sicurezza delle comunità locali e sulla tutela della salute pubblica.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la persona sottoposta ad arresto è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.