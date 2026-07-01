Anacomi: tappa significativa di crescita professionale e umana a Maddaloni Solenne cerimonia di consegna del copricapo al personale VFI

Venerdì 3 luglio 2026, presso la Caserma “Magrone” di Maddaloni, il presidente di Anacomi avv. Antonio Della Porta parteciperà alla solenne cerimonia di consegna del copricapo al personale VFI (volontario in ferma iniziale) del 3° blocco 2025, giunto al termine del corso di specializzazione presso la Scuola di Commissariato.

L’evento, organizzato dal Comandante della Scuola di Commissariato, Brig. Gen. Sandro Corradi, rappresenta un momento di forte valenza simbolica per i giovani militari che intraprendono il loro percorso nel Corpo di Commissariato.

La partecipazione di Anacomi alla cerimonia di Maddaloni conferma l’impegno costante dell’Associazione nel sostenere il personale del Corpo di Commissariato fin dalle prime fasi del percorso professionale, valorizzandone identità, tradizioni e prospettive di crescita.

Attraverso la presenza del Presidente avv. Antonio Della Porta tra le Autorità invitate e l’allocuzione rivolta ai VFI, Anacomi vuole testimoniare la vicinanza ai giovani militari che si affacciano al servizio nel settore logistico-amministrativo, incoraggiandoli a vivere con responsabilità e spirito di corpo il compito che li attende.

La cerimonia si configura come una tappa significativa di crescita professionale e umana per il personale VFI del 3° blocco 2025, alla quale Anacomi ha contribuito con la propria presenza e il proprio sostegno istituzionale.