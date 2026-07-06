Maddaloni: aggredisce i genitori per soldi e si scaglia contro i carabinieri Arrestato un 41enne a Maddaloni al termine dell'ennesima violenta aggressione

L'ennesima richiesta di denaro ai genitori, il loro rifiuto e una violenta aggressione che ha reso necessario l'intervento dei Carabinieri. È quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 5 luglio a Maddaloni, dove i militari dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 41enne del posto, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini e fatte salve le successive valutazioni dell'Autorità Giudiziaria, di tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112, con la quale veniva segnalata una violenta lite in ambito familiare all'interno di un'abitazione cittadina.

Giunti rapidamente sul posto, i militari dell’Arma si sono trovati davanti a una situazione particolarmente concitata. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza, l'uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe aggredito fisicamente i propri genitori dopo che questi si erano rifiutati di soddisfare un'ulteriore richiesta di denaro.

L'immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere l'aggressione e di mettere in sicurezza le vittime, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Durante le operazioni di contenimento, però, il 41enne avrebbe rivolto la propria aggressività anche nei confronti dei militari, strattonandoli e colpendoli nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Nonostante la forte resistenza opposta dall'uomo, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a riportare la situazione sotto controllo, tutelando l'incolumità delle persone presenti e degli stessi operatori intervenuti.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Maddaloni.

Si precisa che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la persona arrestata è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.