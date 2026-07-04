Cellole: grande successo a Baia Domizia per il "105 Summer festival" Migliaia di persone all'arena di pini

Grandissimo successo per il Comune di Cellole a Baia Domizia: una notte di musica, energia e festa. Il 105 Summer Festival ha trasformato Baia Domizia in un grande palco a cielo aperto, richiamando migliaia di persone da tutto il centro e sud Italia.

L’evento gratuito firmato Radio 105 conferma l’Arena dei Pini come una delle tappe più attese nei tour estivi degli eventi più importanti della musica italiana.



Il concerto, che ha visto alternarsi sul palco artisti del panorama musicale italiano ed internazionale, si è svolto in un clima di festa e sicurezza grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale del comune di Cellole, delle forze dell’ordine, della polizia municipale, del personale sanitario e dei volontari.

"Cellole ha risposto con entusiasmo e responsabilità. Baia Domizia ha dimostrato ancora una volta di essere una location ideale per i grandi eventi e di saper accogliere con calore cittadini e turisti. Ringrazio Radio 105 per aver scelto la nostra città per la terza estate consecutiva, tutte le forze in campo e soprattutto il pubblico per il comportamento esemplare. Eventi come questo valorizzano il nostro territorio e portano in alto il nome di Cellole” dichiara il Sindaco Guido Di Leone.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento e conferma l’impegno a continuare sulla strada della valorizzazione di Baia Domizia attraverso manifestazioni di qualità, capaci di unire intrattenimento, cultura e turismo.

I prossimi eventi in programma all’Arena dei Pini:

- 11 Luglio: Nostalgia 90

- 18 Luglio: Eiffel 65

- 12 Agosto: Blanco

- 18 Agosto: TeenAgeDream

- 20 Agosto: Bob Sinclar