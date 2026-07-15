Maddaloni: detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale Nei guai due ventenni

A Maddaloni, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno denunciato in due giovani, entrambi ventenni, ritenuti gravemente indiziati, allo stato degli accertamenti e nel rispetto della presunzione di innocenza, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di legge e di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due viaggiavano a bordo di uno scooter lungo la Strada Statale 7 Appia, nei pressi dell'incrocio con via Lamia, quando avrebbero notato la pattuglia dell'Arma impegnata in un servizio di controllo del territorio. Alla vista dei carabinieri, il conducente avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi all'identificazione, dando origine a un breve inseguimento.

La pattuglia, con dispositivi luminosi e acustici attivati, ha raggiunto il motociclo in via Spallieri, dove i due occupanti sono stati fermati e sottoposti a controllo. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha consentito di rinvenire, nascosti all'interno di pacchetti di sigarette collocati sotto la sella dello scooter, quattro involucri contenenti complessivamente circa 12,5 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Anche lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati denunciati. Si ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.