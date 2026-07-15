Nuovo elettrodotto in cavo interrato tra Caserta e Maddaloni: operativo L’infrastruttura, lunga oltre 7 km, rafforza l’affidabilità della rete locale

È entrato in esercizio il collegamento elettrico in cavo interrato di Terna tra la cabina primaria “Saint Gobain” e la stazione elettrica “Santa Sofia”, in provincia di Caserta.



L’intervento, per cui la società guidata da Pasqualino Monti ha investito oltre 12 milioni di euro, consentirà di far fronte alla crescita dei fabbisogni energetici e all’aumento dei carichi previsti nell’area casertana, contribuendo al contempo a rafforzare la magliatura della rete e a migliorarne affidabilità e resilienza, con benefici per il servizio elettrico locale.

In particolare, l’infrastruttura si sviluppa per oltre 7 km nei territori dei comuni di Caserta e Maddaloni ed è stata realizzata con cavi di ultima generazione con isolamento in Xlpe (isolamento in polietilene reticolato estruso), una tecnologia particolarmente affidabile e sostenibile. Il tracciato è stato individuato sulla base di studi tecnici approfonditi, valutando la compatibilità con le infrastrutture esistenti e le caratteristiche della sede stradale.



A completamento dell'opera, Terna ha avviato il ripristino del manto stradale nelle aree interessate dai lavori. Le attività, iniziate in questi giorni da via Mastrantuono, proseguiranno successivamente nelle vie Antonio De Curtis, Cornato, traversa Appia ed Edison, nel Comune di Maddaloni, e termineranno entro la prima settimana di agosto.