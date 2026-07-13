Aversa: successo per la terza edizione della corsa del ricordo Oltre il traguardo, il valore della storia condivisa

Sport, memoria e partecipazione hanno caratterizzato la terza edizione della corsa del ricordo ad Aversa, disputata ieri mattina con partenza dal parco Salvino Pozzi, luogo simbolo della memoria cittadina perché sorto nell’area che dal 1947 al 1981 ospitò il Campo Profughi destinato agli esuli istriani, fiumani e dalmati.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Regionale ASI Campania nell’ambito del circuito nazionale della Corsa del Ricordo, ha richiamato atleti provenienti da tutta la Campania e da diverse regioni italiane, confermandosi non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un momento di riflessione civile dedicato alla storia dell’esodo giuliano-dalmata e alle vittime delle foibe.

LE ISTITUZIONI UNITE NEL SEGNO DELLA MEMORIA

Alla manifestazione erano presenti il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, l’assessore allo Sport del Comune di Aversa, Nicola De Chiara, il consigliere comunale Ivan Giglio, il presidente del Comitato Regionale ASI Campania, Nicola Scaringi, il responsabile nazionale della Corsa del Ricordo, Roberto Cipolletti, il consigliere nazionale Fidal Carlo Cantales, il presidente provinciale FIDAL Caserta e responsabile regionale ASI Atletica Leggera, Pino Romano, e il governatore dell’Area 11 Regione Campania del Panathlon International, Paolo Santulli.

La loro presenza ha ribadito il valore di una manifestazione che riesce a coniugare promozione sportiva, educazione civica e valorizzazione della memoria storica.

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato al ricordo di Sandro Giorgi, storico responsabile nazionale ASI dell’atletica leggera e tra i principali artefici della crescita della Corsa del Ricordo sul territorio nazionale, recentemente scomparso.

Gli organizzatori e i presenti hanno voluto rendergli omaggio ricordandone l’impegno, la passione e il contributo determinante nella diffusione di una manifestazione capace di trasformare una competizione sportiva in un autentico percorso di memoria e di valori.

I VINCITORI

Nella classifica assoluta maschile si è imposto Azeddine Majdoubi dell’A.S.D. Atletica Ermes con il tempo di 31’15”, davanti a Ismail Adim dei Caivano Runners e a Said Boulfaf della Tifata Runners Caserta. Tra le donne ha conquistato il successo Francesca Palomba dei Caivano Runners in 37’04”, precedendo Francesca Stabile dell’Atletica Aversa Centrosantulli e Filomena Palomba dei Caivano Runners.

Per gli uomini, nella categoria SM50 successo di Gaetano Cangiano (ASD Atletica Nolana), seguito da Pasquale Di Tommaso (ASD Podistica Normanna) e Pietro Carozza (Atletica Macasport ASD). Nella categoria SM55 primo Luigi Di Grazia (ASD Podistica Normanna), secondo Domenico Di Puoti (Atletica Marcianise A.S.D.) e terzo Maurizio Borrelli (Terra dello Sport A.S.D.). Nella categoria SM60 vittoria per Marcello Mincione (Atletica Macasport ASD), davanti a Nunziante Fuoco (A.S.D. Podistica Pollese) e Francesco Guida (Runlab Liternum Albanova Brian). Nella categoria SM65 successo di Francesco Maiorca (ASD Podistica Normanna), seguito da Sergio Parisi (runcard) e Vito Iavarone (A.S.D. Napoli Nord Marathon). Nella categoria SM70 primo Giuseppe Di Caterino (Atletica Macasport ASD), secondo Domenico Chiacchio (ASD Podistica Normanna) e terzo Domenico Di Caprio (Free Run Associazione Sportiva). Nella categoria SM75 vittoria di Pasquale Barra (ASD Podistica Frattese), davanti a Stefano Stanzione (Caivano Runners) e Vittorio Aloi (Dromos).

Per le donne, nella categoria SF50 prima Giuseppina Lamula (ASD Casale...Si), seconda Annamaria Di Blasio (Atletica Macasport ASD) e terza Loredana Barone (ASD G.P. Silma Atl. Cristofaro). Nella categoria SF55 vittoria per Vincenza Lamula (Atletica Teverola), davanti ad Annalisa Marotta (ASD Podistica Normanna) e Maria Italia De Rosa (ASD Podistica Normanna). Nella categoria SF60 primo posto per Giovanna Gargiulo (ASD Podistica Normanna), seconda Maria Pascarella (Atletica Macasport ASD). Nella categoria SF65 successo di Gaetana Verde (ASD Podistica Normanna), seguita da Rosa Russo (ASD Podistica Normanna) e Cinzia Oliva (Caivano Runners). Nella categoria SF70 vittoria di Anna Maria Villano (ASD Podistica Normanna). Nella categoria SF75 si è imposta Rita Di Lorenzo (ASD Club VAI! S. Maria C.V.), davanti a Maria Di Lorenzo (ASD Club VAI! S. Maria C.V.).

Nella classifica per società, si è imposta al primo posto l’ASD Podistica Normanna, seguita dall’Atletica Macasport ASD. Terzo posto per l’ASD Casale…sì.

UNA CORSA CHE GUARDA AL FUTURO SENZA DIMENTICARE IL PASSATO

Con la terza edizione, la Corsa del Ricordo di Aversa consolida il proprio ruolo nel panorama nazionale delle manifestazioni dedicate alla memoria dell’esodo giuliano-dalmata, dimostrando come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di testimonianza, educazione e condivisione. Dal luogo che un tempo accolse migliaia di profughi è partito ancora una volta un messaggio di pace, solidarietà e memoria, affidato ai passi degli atleti e alla partecipazione di un’intera comunità.